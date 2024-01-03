ألف فلسطيني إعتقوا من قبل قوات الإحتلال الصهيوني خلال عام 2023

رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز وادي حلوة - القدس أن نحو 11 ألف مواطن تعرضوا للإعتقال من قبل قوات الإحتلال الصهيوني خلال عام 2023، نصفهم بعد السابع من أكتوبر الماضي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الأربعاء.

و أوضحت مؤسسات الأسرى في تقرير حول أبرز القضايا والمعطيات الخاصة بواقع قضية المعتقلين في سجون الاحتلال للعام 2023 أن الـ11 ألف حالة اعتقال, لا تشمل معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي.

و لفتت إلى أن حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت 300 حالة وتشمل النساء اللواتي اعتقلن من أراضي عام 1948، بعد السابع من اكتوبر الماضي,فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال 1085.

و بينت ان حالات الاعتقال بعد السابع من اكتوبر الماضي بلغت أكثر من 5500 من بينها 355 طفلا و 184 امراة تشمل النساء ممن اعتقلن من أراضي عام 1948.

و أشارت مؤسسات الأسرى إلى أن نسبة حملات الاعتقال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 تشكل النصف من حصيلة حملات الاعتقال, فيما لم تشمل هذه الحصيلة عمليات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بحق المواطنين من غزة بعد السابع من اكتوبر الماضي.

و يبلغ إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر 2023 (8800) من بينهم أكثر من 80 أسيرة في سجن (الدامون) فقط. ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3291,ما يعني أن إجمالي عدد المعتقلين زاد بـ 3550 أسيرا عن عدد المعتقلين في السجون ما قبل السابع من اكتوبر ,كما أن عدد الإداريين زاد 1971 معتقلا.

أما على صعيد أعداد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال فقد بلغ عددهم 50, بينهم صحفية, وكانت النسبة الأعلى في اعتقال الصحفيين بعد السابع من أكتوبر, وبلغ عدد حالات الاعتقال 49 منهم 35 أبقى الاحتلال على اعتقالهم و20 منهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

و يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين بشكل متواصل منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو (22) أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ عام 1985 وإلى جانبهم 11 أسيرا من محرري صفقة 2011 المعاد اعتقالهم وهم ممن واجهوا الاعتقال منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو وجرى الإفراج عنهم عام 2011 ثم أعيد اعتقالهم عام 2014 واعيدت لهم أحكامهم السابقة وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 44 عاما.

و بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة خلال عام 2023 ,10 شهداء.

و استمر الاحتلال في استهداف الأطفال خلال عام 2023, عبر سياسة الاعتقال الممنهجة والتي طالت 1085 طفلا.