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مفتي لبنان: إغتيال العاروري هو "إعتداء على لبنان واللبنانيين"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 16:16     الفئـة : دولــي

بيروت - أدان مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان إغتيال نائب رئيس المكتب السياسي بحركة المقاومة الإسلامية/حماس/، صالح العاروري وعدد من مرافقيه في هجوم صهيوني أمس الثلاثاء بضاحية بيروت الجنوبية، معتبرا أن هذه العملية هي "إعتداء على لبنان واللبنانيين".

و قال الشيخ دريان -في تصريح اليوم الأربعاء - ان الإرهاب والإجرام هما سمة الكيان الصهيوني الذي ينتهك كل القرارات الدولية في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

و اعتبر مفتي لبنان أن الكيان الصهيوني يحاول بشتى الطرق والأساليب زج لبنان في الحرب من خلال عدوانه المتكرر على جنوب البلاد واستهداف القرى والبلدات والمدينين في بيوتهم واخرها الاستهداف الغادر لضاحية بيروت الجنوبية.

و تتوالى ردود الفعل المنددة بجريمة اغتيال القيادي البارز في حركة "حماس", العاروري, واثنين من مرافقيه ,حيث انطلقت مظاهرات عارمة في محافظات الضفة الغربية و لبنان اليوم الأربعاء, تنديدا بهذا العمل العدواني الصهيوني.

و شل الاضراب العام الذي دعت اليه القوى والفصائل الفلسطينية مناحي الحياة كافة ,حيث أغلقت الجامعات والبنوك والمحلات التجارية أبوابها في شتى قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة, كما عطلت جميع المؤسسات و الشركات دوام موظفيها حدادا على روح الشهيد العاروري.

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مفتي لبنان: إغتيال العاروري هو "إعتداء على لبنان واللبنانيين"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 16:16     الفئـة : دولــي   شارك

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