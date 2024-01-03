فلسطين: استمرار العدوان الصهيوني على مخيم نور شمس بالضفة الغربية

رام الله (فلسطين) - تواصل قوات الاحتلال الصهيوني, منذ صباح اليوم الأربعاء, عدوانها الواسع على مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة, حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها بأن آليات الاحتلال تمركزت غرب المدينة, واعترضت إحدى المركبات الخاصة, وأجبر جنود الاحتلال ركابها على النزول منها وفتشوها وأخضعوا ركابها لتحقيق ميداني.

كما واصلت قوات الاحتلال حملة اعتقالاتها الواسعة بحق مواطني مخيم نور شمس, وشملت الحملة كافة منازل المواطنين في المخيم.

وأضافت ذات المصادر أن عددا من أهالي المخيم الذين تم احتجازهم لساعات, أخضعتهم قوات الاحتلال للتحقيق والاستجواب ومنعتهم من العودة إلى منازلهم في المخيم.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين, وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الصهيوني غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي, والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.