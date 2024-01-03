فلسطين : ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى أزيد من 22300 شهيد وأكثر من 57 ألف جريح

غزة - أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الاربعاء ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة الى 22 ألفا و313 شهيدا و 57 ألفا و296 جريحا.

وذكر ذات المصدر - في بيان- أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 مجازر بحق عائلات في القطاع ما أسفر عن 128 شهيدا و261 جريحا.

في غضون ذلك, واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على مدار ساعات اليوم على أرجاء متفرقة من القطاع ,مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع, ما أوقع مئات الشهداء والجرحى.

إلى ذلك, شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على شكل حزام ناري غربي وجنوبي مدينة /خانيونس/ خاصة أحياء /قيزاني/ و/رشوان/ و/النجار/ و/بطن السمين/ ,فيما دمرت طائرات أخرى عددا من المنازل بمخيمات /النصيرات و البريج/ والمغازي/ وسط القطاع.

ولا يزال الاحتلال يواصل عدوانه منذ السابع من أكتوبر الماضي, مستهدفا جميع مناطق القطاع بالطائرات والطائرات المسيرة والدبابات دون أن يكترث للدعوات الدولية بوقف عدوانه غير المسبوق على غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للأهالي.