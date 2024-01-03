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رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين إعدام 4 شبان و اغتيال أسير من طرف القوات الصهيونية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 15:27     الفئـة : دولــي

رام الله (الضفة الغربية) - أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني, روحي فتوح اليوم الاربعاء جريمة إعدام 4 شبان في قرية "عزون", شرق "قلقيلية" بالضفة الغربية واغتيال المعتقل عبد الرحمن باسم البحش (23 عاما) من "نابلس" في سجن "مجدو".

وقال فتوح - في بيان صحفي- أن الجريمتين "تمتا بتعليمات وإشراف من اليمين الصهيوني وسط صمت المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأسرى الحروب, إذ أصبح القانون الدولي تحكمه موازين القوى".

وأشار إلى أن "هذا الصمت منح الاحتلال الصهيوني حصانة قانونية وسياسية من دول متنفذة على رأسها الولايات المتحدة لمواصلة جرائمه وعمليات القتل والتطهير العرقي والتهجير في الأراضي الفلسطينية".

و أوضح أن "إعدام المعتقل البحش يأتي في ظل الأنباء عن حالات الإعدام الميداني والتعذيب الوحشي والظروف اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون خاصة من أبناء قطاع غزة ,والتي نقلتها شهادات المفرج عنهم حديثا من سجون الاحتلال".

وأكد فتوح أن هذه الاغتيالات والجرائم "لن تنتهي بالتقادم وهي موثقة بالصوت والصورة وشهود العيان ,وستتم ملاحقة قادة الاحتلال وضباطه قانونيا في جميع المحاكم الدولية ليدفع ثمن جرائمه بحق المعتقلين وعمليات الإبادة والتطهير العرقي بحق الرجال والنساء والأطفال من أبناء شعبنا".

و لليوم ال89 على التوالي, يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة, حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها, ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود, ما أدى لدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة, وارتقاء نحو 22 ألف شهيد, إضافة إلى إصابة 56 ألفا و770 آخرين, معظمهم أطفال ونساء.

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رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين إعدام 4 شبان و اغتيال أسير من طرف القوات الصهيونية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 15:27     الفئـة : دولــي   شارك

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