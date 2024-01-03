محكمة العدل الدولية تحدد 11 يناير الجاري موعدا للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني

بريتوريا (جنوب افريقيا) - حددت محكمة العدل الدولية يوم 11 من شهر يناير الجاري موعدا لأولى جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني على خلفية تورطه في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا كلايسون مونيلا, في منشور على منصة /إكس/ , " إنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في 11 يناير بمدينة /لاهاي/ الهولندية, وستتواصل في اليوم التالي," مؤكدا مواصلة بلاده تحضيراتها لدعواها بهذا الخصوص.

وكانت جنوب إفريقيا, قدمت مؤخرا دعوى قضائية بحق الكيان الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية, تطالب فيها بالبدء بإجراءات ضد الاحتلال, لاقترافه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وكشفت المحكمة الدولية أن جنوب إفريقيا بدأت إجراءات رفع دعوى إليها, لإنتهاك الكيان الصهيوني اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية, والمعاقبة عليها فيما يتعلق بهجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة.