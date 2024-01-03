رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب العالم بالضغط على الكيان الصهيوني لفتح المعابر لإدخال الطعام لسكان غزة

رام الله (فلسطين المحتلة)- دعا رئيس الوزراء الفلسطيني, محمد اشتية, اليوم الأربعاء, العالم إلى الضغط على الكيان الصهيوني لفتح المعابر لإدخال الطعام إلى قطاع غزة, مؤكدا أن المجاعة في القطاع سببها منع إيصال الطعام, ومنع الوصول له, فالاحتلال الصهيوني "مجرم, بتهمة التجويع".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في مستهل جلسة للحكومة, المنعقدة بمدينة رام الله, اليوم "إن قطاع غزة يشهد حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة لنا وللعالم, أطفال رضع من دون حليب, وبعضهم استشهدت أمهاتهم, وأطفال يبحثون عن لقمة عيش في طوابير طويلة ولا يصلهم الدور, 89 يوما من التجويع لغرض القتل, حتى حسابات السعرات الحرارية التي يحتاجها الإنسان لقوت يومه ضربها الاحتلال الصهيوني بمدفع الإجرام.

وأوضح "أن الناس خارت قواهم, ولم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التي هزلت, وأصبحت معرضة للأوبئة والأمراض, فالمجاعات في العالم ليست بسبب عدم توفر الطعام, بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إلى الطعام".

وأكد أن المجاعة في غزة سببها منع إيصال الطعام, ومنع الوصول له, "فالاحتلال الصهيوني مجرم, بتهمة التجويع, ومجرم بتهمة القتل جوعا, ومجرم بمنع وصول الطعام, وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات, والضغط على الكيان الصهيوني لفتح المعابر لإدخال الطعام, فما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين".

وأدان مجلس الوزراء الفلسطيني جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية, من اجتياح المخيمات, والبلدات الفلسطينية, وتدمير البنية التحتية فيها, وقتل, واعتقال الشبان, كما أثنى على جهود البلديات والمجالس المحلية واللجان الشعبية على دورهم في تعزيز صمود السكان.

وتقدم مجلس الوزراء بالشكر لدولة جنوب أفريقيا الصديقة على رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب جريمة الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني, مشيرا إلى أن الاحتلال سوف يقف أمام المحكمة.

من جانب آخر, قال اشتية "اعترضنا على الممر المائي الذي اتفقت عليه قبرص والكيان الصهيوني, لأن لدينا شكوكا أن البواخر التي ستشغلها قبرص قد تصبح بواخر للترحيل, ولم نسمع من قبرص أي نفي رسمي لهذه الشكوك, ولم نسمع من قبرص تطمينات أنها لن تكون جزءا من المخطط الصهيوني".

وبهذا الصدد, أطلب من قبرص الصديقة مرة أخرى وقف هذا المخطط الذي يثير كل شك وريبة, منوها إلى أن تقديم المساعدات, إن وجدت, من ميناء لارنكا يمكن أن ترسل إلى الموانئ المحاذية لغزة, والحديث عن ميناء عائم وإيصال مواد تموينية من عرض البحر هو حل غير عملي, ويثير كثيرا من الشك والريبة.