حماس:عمليات الاغتيال الجبانة ضد قيادات فلسطينية لن يزيد المقاومة إلا إصرارا وتمسكا بمنهجها

غزة (فلسطين المحتلة) - أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) عزت الرشق, أن عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد قيادات ورموز الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها, لن يزيد المقاومة إلا إصرارا وتمسكا بمنهجها.

وأكد الرشق, في بيان له اليوم تلقت /وأج نسخة منه, تعقيبا على اغتيال الكيان الصهيوني اليوم الثلاثاء, الشيخ صالح العاروري, رئيس اقليم الضفة الغربية بحركة حماس ونائب رئيسها, أن "سلسلة الاغتيالات التي تطال قياديين في الحركة تثبت مجددا فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أي من أهدافه العدوانية في قطاع غزة, كما أنها لن تفلح في كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني ولا النيل من استمرار المقاومة الباسلة".

من جهته, أكد يوسف حمدان, ممثل حركة "حماس" في الجزائر, أن الاحتلال جرب سياسية الاغتيالات لقيادات الحركة ولم تؤثر في مسار الحركة وتنامي قوتها, مبرزا أن هذه "العملية الجبانة" تمثل اعتداء صارخا على الدولة اللبنانية ومن شأنها توسيع دائرة النيران أبعد من حدود القطاع.

كما اعتبر أن هذ الاستهداف يعكس "فشل الاحتلال في تحقيق أي إنجاز في أرض المعركة بفلسطين" مؤكدا أن المقاومة "ستثأر لدماء الشيخ العاروري وإخوانه وكل شهداء الوطن وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه".