Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حماس:عمليات الاغتيال الجبانة ضد قيادات فلسطينية لن يزيد المقاومة إلا إصرارا وتمسكا بمنهجها

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 19:20     الفئـة : دولــي

غزة (فلسطين المحتلة) - أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) عزت الرشق, أن عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد قيادات ورموز الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها, لن يزيد المقاومة إلا إصرارا وتمسكا بمنهجها.

وأكد الرشق, في بيان له اليوم تلقت /وأج نسخة منه, تعقيبا على اغتيال الكيان الصهيوني اليوم الثلاثاء, الشيخ صالح العاروري, رئيس اقليم الضفة الغربية بحركة حماس ونائب رئيسها, أن "سلسلة الاغتيالات التي تطال قياديين في الحركة تثبت مجددا فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أي من أهدافه العدوانية في قطاع غزة, كما أنها لن تفلح في كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني ولا النيل من استمرار المقاومة الباسلة".

من جهته, أكد يوسف حمدان, ممثل حركة "حماس" في الجزائر, أن الاحتلال جرب سياسية الاغتيالات لقيادات الحركة ولم تؤثر في مسار الحركة وتنامي قوتها, مبرزا أن هذه "العملية الجبانة" تمثل اعتداء صارخا على الدولة اللبنانية ومن شأنها توسيع دائرة النيران أبعد من حدود القطاع.

كما اعتبر أن هذ الاستهداف يعكس "فشل الاحتلال في تحقيق أي إنجاز في أرض المعركة بفلسطين" مؤكدا أن المقاومة "ستثأر لدماء الشيخ العاروري وإخوانه وكل  شهداء الوطن وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه".

آخر تعديل على الثلاثاء, 02 جانفي 2024 19:49
كلـمات مفتـاحيــة :
حماس:عمليات الاغتيال الجبانة ضد قيادات فلسطينية لن يزيد المقاومة إلا إصرارا وتمسكا بمنهجها
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 19:20     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.02

رئيس جمهورية سيراليون يحل بالجزائر

24.01.02

للمرة الرابعة في تاريخها الجزائر تستهل ولايتها في مجلس الأمن للأمم المتحدة

24.01.02

الجزائر تبدأ ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي

24.01.02

رئيس الجمهورية يعين السيد سامي مجوبي واليا لغليزان

24.01.02

حماس:عمليات الاغتيال الجبانة ضد قيادات فلسطينية لن يزيد المقاومة إلا إصرارا وتمسكا بمنهجها

24.01.02

الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير تكشف عن برنامجها لسنة 2024

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.01

وزير المجاهدين يشيد بالمسيرة النضالية للمجاهد الرمز عبد الحفيظ بوصوف

24.01.01

المجلس الشعبي الوطني يثمن دعوة رئيس الجمهورية لمواصلة الرقي بالجزائر

24.01.01

صدور قانون المالية 2024 في الجريدة الرسمية

24.01.02

الجزائر تبدأ ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي

24.01.01

الأمن الغذائي في صلب أولويات الدولة في 2023 مع دعم متعدد الأشكال للفلاحين

24.01.02

المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي والكاتب أمزيان فرحاني