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اشتية يطلع القنصل اليوناني العام لدى دولة فلسطين على تطورات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 18:32     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين) - أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني, محمد اشتية, اليوم الثلاثاء, القنصل اليوناني العام لدى دولة فلسطين, ديمتريوس أنجيلوسوبولوس, على تطورات عدوان الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية, حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على "أهمية وجود ضغط دولي لفتح كافة المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات بشكل أكبر وتوفير العلاج للجرحى, مؤكدا الرفض الكامل للممر المائي الذي تتحدث عنه قبرص تحت شعار نقل المساعدات إلى قطاع غزة خوفا من أن تكون البواخر لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني لخارج القطاع".

وجدد اشتية تأكيده على ضرورة العمل عبر الاتحاد الأوروبي للخروج بمبادرة سلام وخلق أفق سياسي لإنهاء الاحتلال وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يشمل كافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وفي قلبها القدس, والدفع قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطين والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 02 جانفي 2024 19:53
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اشتية يطلع القنصل اليوناني العام لدى دولة فلسطين على تطورات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 18:32     الفئـة : دولــي   شارك

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