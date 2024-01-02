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اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 17:21     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين)  - اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني, اليوم الثلاثاء, بعد اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة, حسب ما اوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها, بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت والرصاص الحي, ما أدى لاندلاع مواجهات.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.

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اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 17:21     الفئـة : دولــي   شارك

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