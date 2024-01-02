المتحدث باسم حركة (فتح): الفكر الصهيوني الإجرامي قائم على القتل العشوائي

القاهرة - أكد المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح), جمال نزال ,اليوم الثلاثاء أن الفكر الصهيوني الإجرامي"قائم على القتل العشوائي والتشريد والتجويع", لافتا إلى أن الكيان الصهيوني "لا يعترف بحق الشعب الفلسطيني في أن يتحدث باسم نفسه أو يختار ممثليه".

وأوضح نزال - في تصريح اعلامي - ,أن الكيان الصهيوني "لا يريد للحكم الفلسطيني أن يتخذ صبغة وطنية ولكنه يرغب أن تكون إدارة غزة خالية من أي انتماء قادر على المطالبة بالاستقلال", منبها الى أن الدول الغربية "تغض الطرف عما يفعله الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ,ولكنه بمجرد الهجوم على سفينة تجارية مملوكة له قام بتجنيد العالم الغربي كله لحماية أية سفينة تابعة له".

وتابع أن الكيان الصهيوني "كان يظن أنه يستطيع الضغط على مصر والأردن للموافقة على التهجير القسري للاجئين الفلسطينيين, إنما موقف هاتين الدولتين من تهجير الفلسطينيين كان عاملا حاسما في منعه من تنفيذ مخططه".

ولفت المتحدث باسم حركة (فتح) إلى أن الموقف الغربي المعلن حول القضية الفلسطينية أمام العالم,"هو المناداة بإقامة الدولة الفلسطينية في إطار التفاوض والاعتراف بغزة والضفة الغربية بما فيها القدس وحدة جغرافية واحدة تتبع لدولة فلسطين, بينما وسائلهم لصد الكيان الصهيوني عن التدمير والقتل ليست مرئية على الإطلاق".

و كان نائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة (فتح) ياسر أبوسيدو, قد أكد, أمس الاثنين, أن المقاومة الفلسطينية حطمت الأسطورة "الكاذبة" للجيش الصهيوني "الذي لا يقهر".

وتوقع المسؤول في حركة (فتح) تحقيق الحلم الفلسطيني عام 2024, مشددا على صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه في وجه العدوان والتضحية من أجلها بكل غال ونفيس.

وبشأن دعوات مسؤولي الكيان الصهيوني للعمل على تهجير سكان قطاع غزة وإعادة الاستيطان فيه, جدد التأكيد على رفض الشعب الفلسطيني بشكل قاطع لمثل هذه التصريحات المتكررة لتنفيذ مخططات التهجير القسري, قائلا:"إننا لن نتنازل عن أرضنا".