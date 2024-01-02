الخارجية الفلسطينية تدعو الى تشكيل لجنة تحقيق أممية لمتابعة جرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

رام الله - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية, اليوم الثلاثاء, بضغط دولي وأمريكي حقيقي على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه وإعداماته الميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية, داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية لمتابعة هذه الإعدامات, باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

و قالت الوزارة, في بيان لها, إن هذه الإعدامات "تصرف عصابات", مؤكدة أنها "سترفع تقارير بهذا الخصوص إلى المحاكم الدولية", مضيفة بأن هذه الجرائم تعكس طبيعة التعليمات والتسهيلات التي يعطيها المستوى السياسي والعسكري في الكيان الصهيوني للجنود لإطلاق النار على الفلسطينيين, في ظل المجازر الوحشية البشعة التي ترتكبها قواته, والقتل الجماعي خارج القانون بالقصف والتجويع, كما يحصل في قطاع غزة لليوم الـ 88 على التوالي.

وأبرزت الخارجية الفلسطينية احتجاز الاحتلال لمعتقلين فلسطينيين في معسكرات اعتقال أغلبها سري, وجزء منها يقع في عمق صحراء النقب في ظروف غامضة وسيئة للغاية بعيدة عن الإعلام والهيئات الدولية المختصة والمحامين, مطالبة بزيارة طواقم الصليب الأحمر الدولي للمعتقلات السرية والاطلاع على أوضاع المختطفين من قطاع غزة.

وآخر جريمة اعدامات ميدانية نفذها جنود الاحتلال كانت, وفق وزارة الخارجية الفلسطينية, جريمة إعدام أربعة شبان في بلدة "عزون" شرقي مدينة قلقيلية, إضافة إلى قتل 25 فلسطينيا حاولوا العودة إلى شمال القطاع خلال اليومين الماضيين, وجريمة قتل معتقل في أحد سجون الاحتلال.