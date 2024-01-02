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جنين: وقفة دعم وإسناد للمعتقلين وللمطالبة بوقف العدوان على غزة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 16:19     الفئـة : دولــي

جنين - شاركت فعاليات محافظة جنين, اليوم الثلاثاء, في الوقفة الأسبوعية لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني وللمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة, حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

ونظمت الوقفة بدعوة من أهالي المعتقلين في محافظة جنين, أمام مقر الصليب الأحمر في المدينة بمشاركة فصائل العمل الفلسطيني ونادي الأسير وذوي المعتقلين والأطر النسوية.

وطالب أهالي المعتقلين الصليب الأحمر وكل أحرار العالم بتحمل المسؤولية والضغط على الاحتلال من أجل زيارة أبنائهم ومعرفة مصيرهم.

ودعا أهالي المعتقلين كل الفعاليات والمؤسسات إلى بذل المزيد من الحراك والتضامن مع المعتقلين الذين يعانون أوضاعا مأساوية منذ بدء العدوان على قطاع غزة, مؤكدين أن أبناءهم يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والاضطهاد والتنكيل من وحدات القمع الصهيونية مطالبين بالضغط على سلطات الاحتلال لمعرفة مصير أبنائهم.

وندد المشاركون بحرب الإبادة والعدوان المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, مطالبين بوقف العدوان وشلال الدم المستمر والجرائم التي ترتكب بحقهم وبحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة.

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جنين: وقفة دعم وإسناد للمعتقلين وللمطالبة بوقف العدوان على غزة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 16:19     الفئـة : دولــي   شارك

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