قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 26 فلسطينيا من الضفة الغربية

واوضح, ذات المصدر, أن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة الظاهرية/الخليل, فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس, رام الله, طولكرم, وأريحا, وقلقيلية, والتي رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة إلى جانب الاعتداءات بالضرب المبرح, وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم, وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة, كإحدى أبرز السياسات الثابتة, والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر الماضي, ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين, وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المعتقلين وعائلاتهم, وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.