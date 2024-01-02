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قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 26 فلسطينيا من الضفة الغربية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 15:36     الفئـة : دولــي

رام الله - اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء, 26 فلسطينيا على الاقل من الضفة, بينهم سيدتان, وجريح, وفق ما افاد بيه بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

واوضح, ذات المصدر, أن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة الظاهرية/الخليل, فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس, رام الله, طولكرم, وأريحا, وقلقيلية, والتي رافقتها عمليات اقتحام  وتنكيل واسعة إلى جانب الاعتداءات بالضرب المبرح, وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم, وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة, كإحدى أبرز السياسات الثابتة, والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر الماضي, ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين, وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المعتقلين وعائلاتهم, وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.

كلـمات مفتـاحيــة :
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 26 فلسطينيا من الضفة الغربية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 15:36     الفئـة : دولــي   شارك

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