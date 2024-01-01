عشرات الشهداء والجرحى إثر تواصل قصف الإحتلال الصهيوني على قطاع غزة

غزة - إستشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، يوم الإثنين، أغلبهم من الأطفال والنساء، جراء غارات الإحتلال المتواصلة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و بحسب الوكالة استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون, في قصف صهيوني على منزل بدير البلح, وسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون, في غارة صهيونية على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع, فيما أصيب عدد من المواطنين في قصف لجيش الاحتلال استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

و في وقت سابق اليوم, استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون في قصف صهيوني لمنزلين في دير البلح, كما استشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات, نتيجة استمرار القصف الصهيوني على خان يونس.

و في حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة و الضفة الغربية إلى أكثر من 21 ألف شهيدا, وجرح نحو 55 ألف آخرين, أكثر من 75 بالمائة منهم من النساء والأطفال.