الخارجية الفلسطينية: "نتابع بإهتمام الأنباء بشأن ترأس توني بلير فريق عمل مكلف بإخلاء المواطنين من غزة"

و أكدت الوزارة - في بيان - أنها ستواصل متابعتها لهذه "القضية الخطيرة بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لمجابهتها على المستويات الشعبية والحزبية والرسمية كافة وعلى مستوى المحاكم الوطنية في الدول".

و أضافت أن "هذه الأنباء التي لقيت ترحيبا كبيرا من قبل الكيان الصهيوني ,والتي تندرج في إطار مخططات الصهيونية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري في صفوف الفلسطينيين, نأمل ألا يتورط فيها توني بلير".

و شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن "هذا العمل إن صحت وصدقت الأخبار بشأنه معاد للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرض وطنه وانتهاك صارخ للقانون الدولي, ومعاد للإنسانية ويحاسب من يقوم به ,أو يشارك فيه".