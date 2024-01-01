إعلامي فلسطيني: 2023 كان العام الأكثر دموية في تاريخ الحركة الإعلامية الفلسطينية

غزة (فلسطين المحتلة) - أكد الكاتب الصحفي الفلسطيني، محمد إسماعيل ياسين، أن عام 2023 لم يكن عاديا في تاريخ الحركة الإعلامية الفلسطينية بل كان الأكثر دموية والأشد عنفا وبطشا من قبل جيش الإحتلال الصهيوني الذي تمادى في إستهدافه "المتعمد" و "الممنهج" للصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام، ضاربا عرض الحائط بالقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية المؤكدة على حمايتهم في مناطق الصراع.

و أوضح محمد إسماعيل ياسين, في مقال له, أن "هذه الممارسات تأتي في أطار السعي المحموم للاحتلال من أجل إخفاء صور ومشاهد جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق المدنيين الآمنين في غزة عن أنظار العالم, محاولا تجنب استفزاز الرأي العام الدولي المناهض للعدوان على غزة, بما يمنحه المزيد من الوقت لتنفيذ مخططاته بعيدا عن أي ضغوط دولية".

و أبرز, في السياق, أن الإعلاميين الفلسطينيين قدموا ومازالوا يقدمون فاتورة باهظة في ظل استمرار العدوان الصهيوني الذي أودى بحياة أكثر من 100 صحفي, فضلا عن اعتقال آخرين وتدمير مقرات العشرات من المؤسسات الإعلامية واضطرار العديد منها للتوقف عن العمل الإعلامي جراء الانقطاع المتواصل للكهرباء وشح إمدادات الوقود منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، علاوة على كثافة القصف الجوي والمدفعي لمختلف أنحاء قطاع غزة.

و تابع يقول: "لقد تبخرت شعارات حقوق الإنسان والقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية على وقع المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني على مدار ثلاثة شهور بحق المدنيين و الطواقم الإعلامية والطبية والدفاع المدني, إذ بدت وبكل أسف كدليل إرشادي لجيش الاحتلال الذي تفنن في اختراقها و دوسها بدباباته, مستثمرا في عجز المجتمع الدولي وتواطؤ القوى الدولية الظالمة عبر إراقة المزيد من دماء الأطفال والنساء".

و تعكس لغة الأرقام - يضيف- "وحشية الاحتلال ومدى إجرامه, إذ تجاوز عدد الصحفيين الذين قضوا شهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة 106 صحفيا وصحيفة, وهو ما يفوق عدد الصحفيين الذين قتلوا برصاص وصواريخ الاحتلال منذ عام 2000 وحتى تاريخ اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة بشهر مايو 2022 والبالغ عددهم 50 صحفيا", مشيرا إلى أن عدد الضحايا من الإعلاميين مرشح للزيادة في ظل استمرار الاحتلال في عدوانه الغاشم.

كما نبه الإعلامي الفلسطيني إلى أن الاستهداف الصهيوني للصحفيين لم يقتصر على قطاع غزة بل امتد ليطالهم ووسائل الإعلام في الضفة الغربية, التي شهدت اعتقال صحفيين وإغلاق واقتحام مؤسسات إعلامية, وذلك في محاولة يائسة لكتم الصوت الفلسطيني وحجب الصورة الفلسطينية والحيلولة دون وصول الحقيقة الفاضحة لجرائم ووحشية الاحتلال الصهيوني.

و أكد محمد إسماعيل ياسين أن "استبسال فرسان الإعلام الفلسطيني في تغطية وقائع العدوان الصهيوني الشرس المتواصل على قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي, رغم المخاطر الجمة المحدقة بهم وقسوة الظروف المعيشية يعكس إرادة فولاذية وانتماء وطني عميق مكنهم من قهر رواية الاحتلال الكاذبة و التصدي لدعايته وحربه النفسية الضارية للنيل من إرادة وصمود المجتمع الفلسطيني".

كما ابرز انه "لا وقت للبكاء والعويل في أجندة الصحفيين الفلسطينيين الذين طال ذويهم وبيوتهم بطش الاحتلال وغدره بل تراهم يلاحقون جرائم الاحتلال المتوالية لفضحها ونقل آهات الضحايا لعلها تحرك ضمير العالم, متطلعين لتوثيق فجر النصر والتحرير الذي يرونه قريبا وإن رآه غيرهم بعيدا".

و أردف يقول: "لقد بات من العار أن يردد المجتمع الدولي شعاراته حول حقوق الإنسان وحرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير وحق المعرفة وتداول المعلومات, فكل ذلك بات مجرد شيك بلا رصيد".

و في ختام المقال, خلص الإعلامي الفلسطيني محمد إسماعيل ياسين إلى أن "التغطية الإعلامية للعدوان على غزة مستمرة, ولن تسقط الراية التي استلمتها الزميلة شيرين أبو عاقلة من الزميل ياسر مرتجى وسلمتها للزميل سعيد الطويل وسلمها لقافلة طويلة من فرسان الإعلام الفلسطيني, وخير شاهد على ذلك أن مقولة بالدم نكتب لفلسطين لم تعد مجرد شعار بل باتت واقعا ملموسا".