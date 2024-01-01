Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فلسطين: الإحتلال الصهيوني إرتكب 13 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 جانفي 2024 17:14     الفئـة : دولــي

غزة (فلسطين المحتلة) - قال المتحدث بإسم السلطات الصحية في قطاع غزة، أشرف القدرة، يوم الإثنين، أن الإحتلال الصهيوني إرتكب 13 مجزرة في القطاع أسفرت عن إستشهاد 156 فلسطيني وإصابة 246 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

و أضاف اشرف القدرة, في تصريحات صحفية, أن حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 21.978 شهيدا و57.697 مصابا, وأن 70 في المائة من ضحايا العدوان الغاشم هم من الأطفال والنساء.

كما أشار الى أن العدوان الصهيوني أسفر عن استشهاد 326 من الكوادر الصحية وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة, مشيرا إلى أن الاحتلال مستمر في اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية.

و أضاف المتحدث ذاته أنه يتم العمل الآن من أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة, و انه جاري البحث مع المؤسسات الأممية لإعادة تشغيل المراكز الصحية في مختلف مناطق القطاع.

و طالب المتحدث الرسمي باسم السلطات الصحية في غزة, المؤسسات الأممية بالعمل على حماية المنظومة الصحية وأطقمها, مؤكدا على ضرورة إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الحاجة الهائلة في القطاع.

آخر تعديل على الإثنين, 01 جانفي 2024 17:29
كلـمات مفتـاحيــة :
فلسطين: الإحتلال الصهيوني إرتكب 13 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 جانفي 2024 17:14     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.01

عشرات الشهداء والجرحى إثر تواصل قصف الإحتلال الصهيوني على قطاع غزة

24.01.01

الجلفة 2023: خط جديد للسكك الحديدية شمال-جنوب عزز النقل بين عدة مناطق

24.01.01

الأمن الغذائي في صلب أولويات الدولة في 2023 مع دعم متعدد الأشكال للفلاحين

24.01.01

إعلامي فلسطيني: 2023 كان العام الأكثر دموية في تاريخ الحركة الإعلامية الفلسطينية

24.01.01

سطيف: إنطلاق الطبعة ال5 للمهرجان الوطني لرسم الجداريات بمشاركة 40 فنانا

24.01.01

فلسطين: الإحتلال الصهيوني إرتكب 13 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة الأخيرة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.12.30

جثمان المجاهد اللواء المتقاعد خالد نزار يوارى الثرى بمقبرة العالية

23.12.29

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة وزير الدفاع الوطني الأسبق اللواء المتقاعد المرحوم خالد نزار

23.12.28

ترقية 7 دوائر الى ولايات منتدبة

23.12.29

إنعقاد الإجتماع التأسيسي للمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين

23.12.27

منظمات وطنية وجمعيات تثمن فحوى خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان

23.12.27

الجزائر الجديدة تحرص على مواصلة مشروع البناء الوطني استجابة لطموحات الشعب