فلسطين: الإحتلال الصهيوني إرتكب 13 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة الأخيرة

غزة (فلسطين المحتلة) - قال المتحدث بإسم السلطات الصحية في قطاع غزة، أشرف القدرة، يوم الإثنين، أن الإحتلال الصهيوني إرتكب 13 مجزرة في القطاع أسفرت عن إستشهاد 156 فلسطيني وإصابة 246 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

و أضاف اشرف القدرة, في تصريحات صحفية, أن حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 21.978 شهيدا و57.697 مصابا, وأن 70 في المائة من ضحايا العدوان الغاشم هم من الأطفال والنساء.

كما أشار الى أن العدوان الصهيوني أسفر عن استشهاد 326 من الكوادر الصحية وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة, مشيرا إلى أن الاحتلال مستمر في اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية.

و أضاف المتحدث ذاته أنه يتم العمل الآن من أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة, و انه جاري البحث مع المؤسسات الأممية لإعادة تشغيل المراكز الصحية في مختلف مناطق القطاع.

و طالب المتحدث الرسمي باسم السلطات الصحية في غزة, المؤسسات الأممية بالعمل على حماية المنظومة الصحية وأطقمها, مؤكدا على ضرورة إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الحاجة الهائلة في القطاع.