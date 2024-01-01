مالطا تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لعام 2024

و قال وزير خارجية مالطا الرئيس الجديد لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إيان بورغ - في بيان له - "إنه لشرف عظيم أن أتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2024, إلا أنه أيضا شعور عميق بالمسئولية والواجب ان تتولى مالطا هذا الدور".

و أضاف أنه "في خضم التحديات المعقدة والحرجة المستمرة التي تواجه الأمن, تظل (...) منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبقاؤها أمرا بالغ الأهمية, وأن قرار تعيين الرئيس لهذا العام رغم أنه تم اتخاذه في اللحظة الأخيرة, أظهر طموحا جماعيا لإنقاذ منظمتنا" مشيرا الى انه "لا تزال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تلعب دورا حاسما كمنظمة أمنية فريدة ومنصة للحوار".

و أكد الوزير أنه بصفته الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكعضو منتخب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى نهاية عام 2024, ستكون مالطا في طليعة الجهود المتعددة الأطراف لتعزيز التعاون بهدف إعادة بناء الثقة.