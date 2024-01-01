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البرلمان العربي يطالب بتظافر الجهود لوقف التصعيد في السودان والتوصل إلى تسوية سياسية

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 جانفي 2024 16:06     الفئـة : دولــي

القاهرة - دعا البرلمان العربي يوم الإثنين الفرقاء في جمهورية السودان إلى "ضرورة وقف التصعيد وحقن دماء الشعب السوداني بشكل فوري"، مشددا على ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة في البلاد.

و جاءت هذه الدعوة بمناسبة ذكرى عيد استقلال جمهورية السودان, والذي يوافق الأول من يناير من كل عام.

و أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي - في بيان - أن "هذه المناسبة العزيزة تأتي في ظل مرحلة عصيبة وخطيرة تمر بها جمهورية السودان ,وتتطلب تضافر كافة الجهود العربية لوقف نزيف الدم السوداني وإنجاح العملية السياسية, بما يضمن تحقيق مال وتطلعات الشعب السوداني", معربا عن أمله في أن تعيد هذه المناسبة على السودان الأمن والسلام والاستقرار.

و كان رئيس مجلس السيادة في السودان, الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان, قد أكد في وقت سابق من اليوم على أن الطريق الوحيد لإيقاف الحرب هو "التزام قوات الدعم السريع باتفاق /جدة/ وخروجها من ولاية الجزيرة ومن بقية المدن".

و منذ منتصف أبريل الماضي يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" مواجهات خلفت آلاف الضحايا وما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها  وفق الأمم المتحدة.

آخر تعديل على الإثنين, 01 جانفي 2024 17:47
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البرلمان العربي يطالب بتظافر الجهود لوقف التصعيد في السودان والتوصل إلى تسوية سياسية
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 جانفي 2024 16:06     الفئـة : دولــي   شارك

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