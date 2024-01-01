فلسطين:21 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف صهيوني على عدة مناطق بقطاع غزة

ففي مخيم المغازي, وسط قطاع غزة, استشهد 15 مواطنا وأصيب العشرات بجروح جراء قصف صهيوني استهدف منازل المواطنين.
وفي منطقة بئر النعجة غرب جباليا, استشهد 6 مواطنين في غارة لطائرات الاحتلال الصهيوني على عدة منازل.
وأصيب عدة مواطنين جراء القصف المدفعي الصهيوني على بلدة الزوايدة وسط القطاع, كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على جحر الديك والأحياء الجنوبية لمدينة غزة.
واستهدف قصف مدفعي صهيوني عنيف مناطق شمال مدينة غزة ومخيمات الوسط.
ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ87, ما أدى إلى استشهاد 21.822 مواطنا وإصابة 56.451 آخرين أغلبهم من الأطفال والنساء إضافة إلى آلاف المفقودين, في حصيلة غير نهائية.