حركة فتح: المقاومة الفلسطينية حطمت الأسطورة "الكاذبة" للجيش الصهيوني "الذي لا يقهر"

القاهرة - أكد نائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ياسر أبوسيدو, اليوم الاثنين, أن المقاومة الفلسطينية حطمت الأسطورة "الكاذبة" للجيش الصهيوني "الذي لا يقهر".

وقال أبو سيدو في تصريح إعلامي أن "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حطم كافة أساطير الاحتلال الكاذبة حول أن جيشه لا يقهر ولا يدمر ولا ينسحب من أرض المعركة".

وتوقع المسؤول في حركة (فتح) تحقيق الحلم الفلسطيني عام 2024, مؤكدا على صمود الشعب الفلسطيني وتماسكه بأرضه في وجه العدوان والتضحية من أجلها بكل غال ونفيس.

وبشأن دعوات مسؤولي الكيان الصهيوني للعمل على تهجير سكان قطاع غزة وإعادة الاستيطان فيه, أكد أبو سيدو رفض الشعب الفلسطيني بشكل قاطع مثل هذه التصريحات المتكررة لتنفيذ مخططات التهجير القسري, قائلا:"إننا لن نتنازل عن أرضنا" .

وشدد المسؤول على مواصلة الشعب الفلسطيني المقاومة حتى يحقق الانتصار على هذا الاحتلال الصهيوني, مستنكرا في الوقت نفسه كافة الانتهاكات المستمرة منذ عقود بحق الأطفال والنساء والمقدسات الدينية في الضفة الغربية المحتلة.