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فلسطين: ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية إلى منذ ال 7 أكتوبر الماضي إلى 4910

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 جانفي 2024 14:20     الفئـة : دولــي
فلسطين: ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية إلى منذ ال 7 أكتوبر الماضي إلى 4910

رام الله (فلسطين المحتلة)  - اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين, 32 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية, بينهم والدة الشهيد أحمد عليان من القدس, لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات منذ 7  أكتوبر من العام المنصرم إلى 4910 فلسطينيين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني, في بيان لهما, أن الحصيلة تشمل "من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية, ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط, ومن احتجزوا كرهائن".

وأبرز البيان, أن "عمليات الاعتقال (ليلة الأحد إلى الاثنين) تركزت في بلدة قطنة/القدس والتي طالت 12 فلسطينيا على الأقل, أفرج عن مجموعة منهم لاحقا, بينهم سيدة اعتقلها الاحتلال كرهينة, بعد عملية تحقيق ميداني, فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: نابلس, الخليل, بيت لحم, طولكرم, ورام الله".

وتواصل قوات الاحتلال" تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين", وفقا لذات البيان.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي, والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.

آخر تعديل على الإثنين, 01 جانفي 2024 15:11
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فلسطين: ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية إلى منذ ال 7 أكتوبر الماضي إلى 4910
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 جانفي 2024 14:20     الفئـة : دولــي   شارك

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