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فلسطين: 2024 سيكون "عام الموت" ما لم يتم إجهاض أجندة الكيان الصهيوني

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 جانفي 2024 14:07     الفئـة : دولــي

عمان - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي, أن عام 2024 سيكون "عام الموت" أيضا ما لم يتم إجهاض أجندة الكيان الصهيوني لإبقاء غزة مشتعلة وإشعال الضفة الغربية ولبنان.

وأضاف الصفدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس", أمس الأحد أن الكيان الصهيوني "ارتكب جرائم حرب مروعة بغزة في عام 2023, بينما لم يفعل مجلس الأمن شيئا لوقفها وفضح النظام الدولي الذي يعاني من ازدواجية المعايير".

وأشار الصفدي إلى أن "عام 2024 سيكون عام الموت أيضا" ما لم يتم إجهاض أجندة الكيان الصهيوني لإبقاء غزة مشتعلة وإشعال الضفة الغربية ولبنان.

ولليوم الـ 87 يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة حيث كثف الاحتلال القصف الجوي والمدفعي على مختلف مناطق القطاع, ولا سيما الوسط والجنوب.

وأدى العدوان الصهيوني, إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة, وارتقاء 21 ألفا و822 شهيدا, إضافة إلى إصابة 56 ألفا و450 آخرين, معظمهم أطفال ونساء, حسب حصيلة مؤقتة للسلطات الفلسطينية.

آخر تعديل على الإثنين, 01 جانفي 2024 15:01
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فلسطين: 2024 سيكون "عام الموت" ما لم يتم إجهاض أجندة الكيان الصهيوني
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 جانفي 2024 14:07     الفئـة : دولــي   شارك

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