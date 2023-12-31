الاحتلال الصهيوني يعتقل فلسطينيين اثنين شمال غرب سلفيت

رام الله (فلسطين) - إعتقلت قوات الإحتلال الصهيوني، يوم الأحد، فلسطينيين إثنين من بلدة دير إستيا، شمال غرب سلفيت، بالضفة الغربية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و نقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين خلال تواجدهما في "وادي قانا", شمال البلدة.

و تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

و زادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.