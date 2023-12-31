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عشرات الشهداء والجرحى إثر تواصل قصف الإحتلال الصهيوني لقطاع غزة

  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 18:07     الفئـة : دولــي

غزة - إستشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، يوم الأحد، أغلبهم من الأطفال والنساء، جراء غارات الإحتلال المتواصلة على مناطق متفرقة في قطاع غزة في اليوم ال 86 من العدوان الصهيوني، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و نقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها بأن 64 مواطنا استشهدوا وأصيب 186 آخرين في قصف الاحتلال على منازل المواطنين في المنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 24 ساعة.

و ارتكب الاحتلال 12 مجزرة على منازل المواطنين في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدا وسجلت 286 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية, فيما يواصل طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته قصف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

و أشارت ذات المصادر إلى أن طائرات الاحتلال الحربية نفذت حزاما ناريا استهدف أرضا زراعية لعائلة في بلدية "الزوايدة الجديدة" وسط القطاع.

و في مخيم المغازي, قصفت طائرات الاحتلال الحربية المسجد الكبير وشقة سكنية ومحيط ديوان "أبو ركن", وسلسلة منازل لعائلات, كما استشهد مسعف جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال خلال أداء واجبه الإنساني في مخيم النصيرات.

و أطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية قرب مدرسة "خولة" التي تؤوي آلاف النازحين, على شارع صلاح الدين بمدينة دير البلح, بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة شرق دير البلح.

و أضافت ذات المصادر بأن 6 شهداء نقلوا إلى المستشفى, في ظل وجود أكثر من 40 مفقودا تحت ركام منزل لعائلة دمره الاحتلال الليلة الماضية بحي الصبرة جنوب غزة.

و لفتت إلى أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المواطنين على شاطئ بحر رفح ما أدى لاستشهاد شاب, كما استشهد 4 مواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس, جراء استهدافها من قبل الاحتلال خلال الساعات الماضية, مؤكدة أن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 8 شهداء من مناطق متفرقة في خان يونس.

و في حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية إلى أكثر من 21 ألف شهيدا, وجرح نحو 56 ألفا آخرين, أكثر من 75 بالمائة منهم من النساء والأطفال.

آخر تعديل على الأحد, 31 ديسمبر 2023 18:30
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عشرات الشهداء والجرحى إثر تواصل قصف الإحتلال الصهيوني لقطاع غزة
  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 18:07     الفئـة : دولــي   شارك

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