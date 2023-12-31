فلسطين: عدد الشهداء هذا العام يشكل أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948

رام الله - قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن حصيلة الشهداء هذا العام تعد أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الأحد.

و أضاف الإحصاء في بيان مع نهاية العام 2023 أن عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام 2023 بلغ 22.404 شهيدا منهم 22.141 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي, 98 بالمائة منهم في قطاع غزه منهم نحو 9 آلاف طفل و6.450 امرأة في حين بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شهيدا منهم 111 طفلا و4 نساء.

كما استشهد أكثر من 100 صحفي وفقا لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية, في حين بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود, منهم 67 بالمائة من الاطفال والنساء, كما نزح ما يقارب 1.900.000مواطن داخل القطاع بعيدا عن أماكن سكناهم.

و مع نهاية العام 2023 وصل عدد السكان في قطاع غزة 2.3 مليون فردا منهم 1.06 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة يشكلون ما نسبة 47 بالمائة من سكان القطاع.

و بعد أكثر من شهرين على العدوان على غزة هناك 40 بالمائة من الشهداء هم من الأطفال وحوالي 30 بالمائة من النساء.

و فقا لبيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين حتى نهاية العام 2023 بلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال نحو 7.800 أسير حتى نهاية شهر نوفمبر 2023 من بينهم 76 أسيرة و260 طفلا, كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (المعتقلون دون تهمة) 2870 معتقلا.

و يعاني قطاع غزة من أزمة حادة في الحصول على المياه حيث أنه وفي ظل الظروف الطبيعية في فترة ما قبل السابع من أكتوبر كان معدل استهلاك الفرد من المياه في القطاع يقدر بحوالي 82.7 لتر للفرد في اليوم ومع اندلاع العدوان أشارت التقديرات إلى أن سكان القطاع يكاد يستطيعون الوصول الى ما بين 1 - 3 لتر للفرد في اليوم فقط.

و بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر فـي نهاية عام 2023 حوالي 14.63 مليون فلسطيني 5.55 مليون فـي دولة فلسطين, يقيم أكثر من ثلثهم في قطاع غزة, وحوالي 1.75 مليون فلسطيني في أراضي 1948, وما يقارب 6.56 مليون في الدول العربية ونحو 772 ألف في الدول الأجنبية.