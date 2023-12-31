فلسطين: إرتفاع حصيلة الإعتقالات بالضفة الغربية إلى نحو 4876 منذ 7 أكتوبر

و أوضح بيان لهيئة شؤون الاسرى و المحررين الفلسطينيين و نادي الاسير الفلسطيني, أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم نور شمس/طولكرم, والتي طالت 10 مواطنا بعد عملية اقتحام واسعة وتحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين, إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الوسعة في منازل المواطنين, وتدمير البنية التحتية, فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي الخليل, ونابلس.
و تواصل قوات الاحتلال- يضيف البيان-" تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة, كإحدى أبرز السياسات الثابتة, والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد 7 أكتوبر الماضي, ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين, وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها, إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين, والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة".
و تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين, بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.
و زادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.