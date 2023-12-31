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إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في أريحا

  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 15:31     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين) - أُصيب فلسطينيان اثنان, اليوم الأحد, بالرصاص الحي, خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم "عين السلطان" بمدينة أريحا, حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم "عين السلطان" ما أدى لإصابة فلسطينيان اثنان بالظهر والقدم.

وأكد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني, أن من بين الإصابتين اللتين وصلتا المستشفى إصابة طفل (10 أعوام) برصاص الاحتلال بمنطقة الظهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة ومخيم عقبة جبر في وقت سابق من اليوم. وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.

آخر تعديل على الأحد, 31 ديسمبر 2023 16:14
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إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في أريحا
  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 15:31     الفئـة : دولــي   شارك

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