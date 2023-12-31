فلسطين: لا سلام دون نهاية الاحتلال كاملا من غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية

رام الله (فلسطين المحتلة) - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية, نبيل أبو ردينة, اليوم الأحد, أنه لن يكون هناك سلام ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال الصهيوني لجميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية, بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف أبو ردينة في بيان له, حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن وقف العدوان على غزة ووقف هجمات المستوطنين الإرهابيين بدعم من قوات الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية, هي الأولويات الوطنية حاليا.

وتابع, أنه على الإدارة الأميركية, بدلا من تزويد الكيان المحتل بالسلاح, أن تتحمل مسؤولياتها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ليس في فلسطين فقط, بل لوقف اشتعال المنطقة.

وحمل ناطق الرسمي باسم الرئاسة, الولايات المتحدة, مسؤولية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف عدوانه, مضيفا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي هوية الشعب الفلسطيني وعنوان استقلاله وسيادته.