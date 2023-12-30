فلسطين: مظاهرات في مدن وعواصم عالمية منددة بالعدوان على قطاع غزة

رام الله (فلسطين المحتلة) - شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية, اليوم السبت, مظاهرات حاشدة منددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة بأن الآلاف شاركوا في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة الألمانية برلين والعاصمة النمساوية فيينا ومدينة هلسنبوري السويدية وأيندهوفن الهولندية, دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني, خاصة الأطفال ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وكانت السلطات الصحية الفلسطينية قد أعلنت يوم أمس الجمعة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, إلى 21 ألف و507 شهيد و55 ألف و915 مصاب.