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قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

  أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 13:43     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة) - اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني, اليوم السبت, 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وحسب الوكالة, فقد اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين من مخيم الجلزون, شمال رام الله واعتقلت ثلاثة أخرين من نابلس, فيما اعتقلت فلسطينيين اثنين من الخليل.

وفي السياق, اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم, بلدتي قصرة وبيتا بمحافظة نابلس, حيث قامت باقتحام منازل بعض الفلسطينيين وحطمت محتوياتهم.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.

آخر تعديل على السبت, 30 ديسمبر 2023 13:59
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قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية
  أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 13:43     الفئـة : دولــي   شارك

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