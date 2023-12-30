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ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 4860 معتقلا فلسطينيا

  أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 13:18     الفئـة : دولــي
ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 4860 معتقلا فلسطينيا

رام الله (فلسطين المحتلة)- ارتفعت حصيلة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني منذ ال7 أكتوبر الماضي, بالضفة الغربية المحتلة إلى 4860 معتقلا فلسطينيا, حسب ما أفادا به هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني, في بيان لهما اليوم السبت.

وأوضح البيان, أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم /الجلزون/ برام الله, حيث أبقى الاحتلال على اعتقال سبعة مواطنين, بعد عملية تحقيق ميداني مع مجموعة منهم, فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي: نابلس والخليل.

وتواصل قوات الاحتلال - يضيف البيان - "تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة المركبات.

وأشار ذات المصدر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير محمود ردايدة من بيت لحم, وهو معتقل منذ عام 2002, ومحكوم بالسجن المؤبد و25 عاما, وفتشته, بالإضافة لتخريب محتوياته, فيما أخطرت قوات الاحتلال عائلات الشهداء بالخليل بعد اقتحام منازلها بالهدم خلال الأيام المقبلة.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.

آخر تعديل على السبت, 30 ديسمبر 2023 14:02
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ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 4860 معتقلا فلسطينيا
  أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 13:18     الفئـة : دولــي   شارك

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