Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

العدوان على غزة: الخارجية الفلسطينية ترحب بالدعوى القضائية رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الصهيوني

  أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 10:50     الفئـة : دولــي

رام الله - أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن ترحيبها بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية لارتكابه جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.

وشددت الوزارة، في بيان لها ، على أن الاحتلال الصهيوني وتصريحات مسؤوليه وممارساته وحربه التدميرية على سكان قطاع غزة هي إبادة جماعية، بالإضافة الى قطعه للماء والغذاء والكهرباء، ومنعه دخول الدواء والوقود، واستهدافه البيوت والمستشفيات وأماكن الايواء، وتدميره محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش.

وأشادت بالخطوة باعتبار جنوب إفريقيا وفلسطين أعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، مشددة على ما قدمته جنوب إفريقيا استنادا للمادة التاسعة من الاتفاقية، وإلى انتهاك الكيان الصهيوني للمادة الثانية والثالثة، متسق تماما مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية محكمة العدل الدولية بسرعة الاستجابة إلى طلب جنوب إفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل، من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال إصدار قرار بوقف العدوان وإطلاق النار والطلب من الدول

المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد سكان القطاع أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول بالضغط لاستصدار قرار أممي بوقف إطلاق النار الفوري ضد القطاع.

وأشارت إلى أهمية تحمل الدول الأطراف مسؤولية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني استنادا إلى الاتفاقية وضرورة معاقبة مرتكبها، مؤكدة أن المساءلة والمحاسبة للكيان الصهيوني واجبة استنادا لقواعد القانون الدولي.

وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت، بالأمس، بدعوى قضائية بحق الكيان الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية، تطالب فيها بالبدء بإجراءات ضد الاحتلال، لما وصفته "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

آخر تعديل على السبت, 30 ديسمبر 2023 11:28
كلـمات مفتـاحيــة :
العدوان على غزة: الخارجية الفلسطينية ترحب بالدعوى القضائية رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الصهيوني
  أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 10:50     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.30

وسيط الجمهورية : تحسين التكفل بإنشغالات المواطنين هو تجسيد لأحد إلتزامات رئيس الجمهورية

23.12.30

جثمان المجاهد اللواء المتقاعد خالد نزار يوارى الثرى بمقبرة العالية بالعاصمة

23.12.30

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

23.12.30

الاختناق بغاز أكسيد الكربون: وفاة 156 شخصا منذ بداية السنة الجارية

23.12.30

"كوديسا" تطالب بعدم تمكين المغرب الذي "يرتكب جرائم ضد الانسانية" من رئاسة مجلس حقوق…

23.12.30

ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 4860 معتقلا فلسطينيا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.12.27

منظمات وطنية وجمعيات تثمن فحوى خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان

23.12.27

الجزائر الجديدة تحرص على مواصلة مشروع البناء الوطني استجابة لطموحات الشعب

23.12.28

ترقية 7 دوائر الى ولايات منتدبة

23.12.28

زيارة الوزير الأول لولاية تندوف: رئيس الجمهورية تكفل بانشغالات الساكنة في ظرف وجيز

23.12.28

الوزير الأول ينهي زيارة العمل إلى ولاية تندوف

23.12.28

مراجعة القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية: تسوية وضعية المشرفين التربويين