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الاحتلال الصهيوني يواصل قصف مناطق وسط وجنوب قطاع غزة في اليوم ال85 من العدوان

  أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 09:45     الفئـة : دولــي
الاحتلال الصهيوني يواصل قصف مناطق وسط وجنوب قطاع غزة في اليوم ال85 من العدوان

غزة - يتواصل القصف الجوي والبري والبحري الصهيوني على أنحاء متفرقة في قطاع غزة, لليوم الـ85 للعدوان, وسط كارثة إنسانية متفاقمة, وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضح ذات المصدر, أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة, ما أوقع عددا من الجرحى, مضيفا أن شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة تعرض هو الآخر إلى قصف مدفعي عنيف, فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف على شواطئ وسط وجنوب قطاع غزة.

وتواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها المدفعية شرق مخيم البريج وسط القطاع, الذي يشهد منذ أربعة أيام قصفا مكثفا جوا وبرا, ما دفع المواطنين إلى النزوح باتجاه دير البلح.

كما أطلقت دبابات الاحتلال عدة قذائف وسط مخيم جباليا شمال القطاع, فيما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوبا.

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وكانت منظمة الصحة العالمية, قد أعربت عن قلقها البالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة وذلك بسبب استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب قطاع غزة واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم.

وفي حصيلة غير نهائية, ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع أكتوبر الماضي إلى أكثر من 21 ألف شهيد وقرابة 56 ألف مصاب, إضافة إلى آلاف المفقودين, غالبيتهم من الأطفال والنساء.

آخر تعديل على السبت, 30 ديسمبر 2023 11:35
كلـمات مفتـاحيــة :
الاحتلال الصهيوني يواصل قصف مناطق وسط وجنوب قطاع غزة في اليوم ال85 من العدوان
  أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 09:45     الفئـة : دولــي   شارك

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