قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 10 فلسطينيين شمال رام الله

رام الله (فلسطيني المحتلة) - اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني, يوم السبت, 10 فلسطينيين من مخيم الجلزون, شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة, وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و نقلت (وفا) عن مصادر محلية, أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت 10 فلسطينيين, بينهم شقيقين, بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها, أن قوات الاحتلال احتجزت أربعة فلسطينيين وفتاة لساعات ثم أطلقت سراحهم.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.