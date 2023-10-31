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إستهداف ما تبقى من المستشفيات في قطاع غزة "تعميق للإبادة الجماعية"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 11:15     الفئـة : دولــي
إستهداف ما تبقى من المستشفيات في قطاع غزة &quot;تعميق للإبادة الجماعية&quot;

رام الله (الضفة الغربية) - إعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية عملية إستهداف ما تبقى من المستشفيات في قطاع غزة، هو "تعميق للإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الإحتلال في قطاع غزة، وحرمان المواطنين الفلسطينيين و المرضى من حقهم في أبسط أشكال العلاج الصحي، وكذلك توسيع عمليات النزوح القسري للمواطنين خاصة وأن الآلاف منهم لجأوا إليها هربا من القصف".

و طالبت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء, المجتمع الدولي ب "الاستماع لصرخات ومعاناة المواطنين الفلسطينيين, وشهادات المنظمات الدولية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أكدت على انهيار المستشفيات وكامل البنية التحتية في قطاع غزة, واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية للمستشفيات".

و أدان البيان الاستهداف المتعمد لما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية والإسعافية العاملة في قطاع غزة, من خلال قصفها بشكل مباشر بالطائرات الحربية, وتضرر أجزاء منها أو قصف محيطها وبالقرب منها.

و جددت وزارة الخارجية الفلسطينية التأكيد على أن وقف الحرب "هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين,  وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية لهم".

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 11:39
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إستهداف ما تبقى من المستشفيات في قطاع غزة "تعميق للإبادة الجماعية"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 11:15     الفئـة : دولــي   شارك

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