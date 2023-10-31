روسيا تدعو المجتمع الدولي لوقف إراقة الدماء بغزة وتحويل الوضع للمسار السياسي

و ذكرت الوكالة, يوم الثلاثاء, أن فاسيلي نيبينزيا, وفي كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن, دعا إلى العمل على تقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين في قطاع غزة, بسبب العدوان الصهيوني المتواصل, وتحويل الوضع في فلسطين نحو المسار السياسي والدبلوماسي, إضافة إلى تعزيز الخطوات الجماعية الرامية إلى إعادة إطلاق عملية مفاوضات كاملة بين الجانبين.

و انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة, موقف الولايات المتحدة الأمريكية قائلا إنها "تفكر فقط في القاطنين في القارة الأوروبية, فيما أن أرواح الفلسطينيين لا تهم أحدا في واشنطن".