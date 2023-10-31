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روسيا تدعو المجتمع الدولي لوقف إراقة الدماء بغزة وتحويل الوضع للمسار السياسي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 11:09     الفئـة : دولــي

نيويورك - شدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على أنه من المستحيل تقديم المساعدات الإنسانية في ظل ما يجري من عدوان صهيوني متواصل على قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف إراقة الدماء وتحويل الوضع في فلسطين نحو المسار السياسي والدبلوماسي، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

و ذكرت الوكالة, يوم الثلاثاء, أن فاسيلي نيبينزيا, وفي كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن, دعا إلى العمل على تقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين في قطاع غزة, بسبب العدوان الصهيوني المتواصل, وتحويل الوضع في فلسطين نحو المسار السياسي والدبلوماسي, إضافة إلى تعزيز الخطوات الجماعية الرامية إلى إعادة إطلاق عملية مفاوضات كاملة بين الجانبين.

و انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة, موقف الولايات المتحدة الأمريكية قائلا إنها "تفكر فقط في القاطنين في القارة الأوروبية, فيما أن أرواح الفلسطينيين لا تهم أحدا في واشنطن".

و يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل حتى الآن في تبني أي مشروع قرار بشأن قطاع غزة, حيث لم يتمكن أعضاء المجلس من تجاوز الخلافات بشأن مختلف النقاط, بما فيها وقف إطلاق النار في قطاع غزة, الأمر الذي تعارضه واشنطن, رغم تواصل العدوان الصهيوني على المدنيين هناك منذ 25 يوما.

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 11:41
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روسيا تدعو المجتمع الدولي لوقف إراقة الدماء بغزة وتحويل الوضع للمسار السياسي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 11:09     الفئـة : دولــي   شارك

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