وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الإحتلال المغربي بقطاعي حوزة والمحبس

و أوضح البيان - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) - أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجومات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي شمال منطقة أكجكال ديرت ونقطة إنذار قوات الاحتلال الواحدة والتسعين بمنطقة روس ديرت بقطاع حوزة, كما تم استهدف مواقع قوات العدو بمنطقة أم لكطة بقطاع المحبس".
و كانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجوماتها, أول أمس الأحد, ضد مواقع القوات المغربية الغازية بقطاعات الفرسية والسمارة والمحبس.
و "تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي, التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)", وفقا لذات المصدر.