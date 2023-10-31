فلسطين : شهداء وجرحى جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة

غزة - إستشهد عشرات الفلسطينيين أغلبيتهم من النساء والأطفال يوم الثلاثاء، جراء العدوان الصهيوني المتواصل لليوم الخامس والعشرين على التوالي على قطاع غزة.

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/, باستشهاد أطفال وإصابة عدد من الفلسطينيين بعد استهداف الطيران الحربي الصهيوني منزلين غرب مدينة غزة, وفي بلدة "بني سهيلا", شرق مدينة "خان يونس", جنوب قطاع غزة.

كما دمرت الطائرات الحربية الصهيونية عمارة سكنية مكونة من أربعة طوابق على رؤوس ساكنيها في حي "الزيتون", جنوب شرق مدينة غزة, وسط مناشدات بالاسراع بوصول مركبات الإسعاف لوجود عدد كبير من الشهداء والجرحى, غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن, وهم تحت الركام.

و في جنوب القطاع, قصفت طائرات حربية صهيونية مستشفى "غزة" الأوروبي ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

كما قصفت المدفعية الصهيونية بشكل عنيف أحياء/ الزيتون والشجاعية والتفاح/, شرق مدينة غزة, وشرق /جباليا/, و /بيت حانون/ و /الشيخ زويد /, شمال القطاع بعشرات القذائف الصاروخية سقط منها على منازل المواطنين الفلسطينيين ما أدى الى ارتقاء عدد من الشهداء, وإصابة آخرين بجروح.

و يتواصل عدوان الاحتلال الصهيوني الواسع وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري, مخلفا آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل معظمهم من الأطفال والنساء.