فلسطين والسعودية تطلبان عقد قمة عربية طارئة في الرياض في 11 نوفمبر

و قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح صحفي إن الأمانة العامة للجامعة تلقت اليوم (أمس الاثنين) طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة برئاسة السعودية، التي ترأس الدورة الحالية (32) للمجلس في الرياض في 11 نوفمبر المقبل لبحث العدوان الصهيوني المتواصل منذ 7 اكتوبر الجاري على قطاع غزة.
و أشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية بهذا الشأن على الدول العربية.
و كان وزراء خارجية دول الجامعة العربية قد عقدوا دورة غير عادية بمقر الامانة العامة يوم 11 اكتوبر.
و يدخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة و الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء يومه ال25 مخلفا حتى أمس الاثنين أكثر من 8382 شهيدا و اكثر من 23 ألف جريحا، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أمس نقلا عن وزارة الصحة.
و قالت الوزارة في تقريرها اليومي إن 8260 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة و122 شهيدا في الضفة فيما جرح في القطاع أكثر من 21 ألف مواطن ونحو 2050 في الضفة, مشيرة إلى أن 73 بالمائة من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال و السيدات والمسنين.