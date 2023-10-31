فلسطين والسعودية تطلبان عقد قمة عربية طارئة في الرياض في 11 نوفمبر

و قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح صحفي إن الأمانة العامة للجامعة تلقت اليوم (أمس الاثنين) طلبا رسميا من فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة برئاسة السعودية، التي ترأس الدورة الحالية (32) للمجلس في الرياض في 11 نوفمبر المقبل لبحث العدوان الصهيوني المتواصل منذ 7 اكتوبر الجاري على قطاع غزة.

و أشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية بهذا الشأن على الدول العربية.