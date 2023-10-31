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الإحتلال الصهيوني يواصل إعتداءاته على جنوب لبنان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 10:45     الفئـة : دولــي

بيروت - واصلت قوات الإحتلال الصهيوني أمس الإثنين إعتداءاتها على قرى وبلدات في جنوب لبنان.

و أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن الطيران الحربي الصهيوني شن غارة على أطراف بلدة /ياطر/.

و أضافت أن طيران الاحتلال شن غارة ثانية على أطراف بلدة /شيحين/، وشن غارة ثالثة على أطراف بلدة /برعشيت/.

كما ألقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة في أجواء /حولا/ و/ميس الجبل/.

و في وقت سباق قصفت قوات الاحتلال، أطراف بلدة /بليدا/ قضاء /مرجعيون/، في حين نفذ غارة جوية بطائرة مسيرة على أحد المنازل في بلدة قرب المناطق الحدودية.

و قصفت مدفعية الاحتلال /وادي شبعا/ بالقذائف الفوسفورية، فيما ألقى الاحتلال المزيد من القذائف الضوئية فوق وادي بلدة /شبعا/ بهدف إحراق أحراجها.

و بالتزامن مع العدوان  الصهيوني على قطاع غزة والذي خلف آلاف الشهداء والمصابين، يستمر الاحتلال أيضا باستهداف مناطق عدة في جنوب لبنان  ما أدى أيضا لوقوع قتلى وجرحى.

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 12:10
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الإحتلال الصهيوني يواصل إعتداءاته على جنوب لبنان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 10:45     الفئـة : دولــي   شارك

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