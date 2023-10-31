الإحتلال الصهيوني يواصل إعتداءاته على جنوب لبنان

بيروت - واصلت قوات الإحتلال الصهيوني أمس الإثنين إعتداءاتها على قرى وبلدات في جنوب لبنان.

و أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن الطيران الحربي الصهيوني شن غارة على أطراف بلدة /ياطر/. و أضافت أن طيران الاحتلال شن غارة ثانية على أطراف بلدة /شيحين/، وشن غارة ثالثة على أطراف بلدة /برعشيت/. كما ألقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة في أجواء /حولا/ و/ميس الجبل/.

و في وقت سباق قصفت قوات الاحتلال، أطراف بلدة /بليدا/ قضاء /مرجعيون/، في حين نفذ غارة جوية بطائرة مسيرة على أحد المنازل في بلدة قرب المناطق الحدودية.

و قصفت مدفعية الاحتلال /وادي شبعا/ بالقذائف الفوسفورية، فيما ألقى الاحتلال المزيد من القذائف الضوئية فوق وادي بلدة /شبعا/ بهدف إحراق أحراجها.

و بالتزامن مع العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي خلف آلاف الشهداء والمصابين، يستمر الاحتلال أيضا باستهداف مناطق عدة في جنوب لبنان ما أدى أيضا لوقوع قتلى وجرحى.