الصحراء الغربية : مجلس الأمن الدولي يجدد تأكيده على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

فلسطين : عدد الأطفال الشهداء في غزة تجاوز العدد السنوي للأطفال ضحايا مناطق النزاع بالعالم منذ 2019 -

البطولة العربية بالحوض الكبير-2023: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 20 ميدالية منها 13 ذهبية -

تعليم عالي: توظيف 1904 أساتذة استشفائيين جامعيين ابتداء من 15 نوفمبر القادم -

الجزائر ستظل حرة في قراراتها ومواقفها -

الصحراويون خاب أملهم في المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل يضمن حقهم في الاستقلال -

عطاف يستقبل رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل -

الذكاء الإصطناعي: إطلاق مسابقة بالجزائر متاحة لأصحاب المشاريع من القارة الإفريقية -

تأكيد على ضرورة تغيير الممارسات المسببة للسرطان في الاوساط المهنية -

اجتماع الحكومة: تقديم عرض حول استعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي والصناعة -

المجلس الشعبي الوطني: تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر- رومانيا -

السيد عجال يستقبل نائب الرئيس التنفيذي للشركة الكورية هيونداي للهندسة -

دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لمشروع خط السكة الحديدية بشارـ تندوف ـ غار جبيلات -

محروقات: اجتماع في 7 نوفمبر القادم لترسيم استئناف أنشطة سوناطراك في ليبيا -

مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تأسيس مدونة المهن والوظائف في القطاع الاقتصادي -

اجتماع الحكومة: تقديم عرض حول رقمنة قطاع الصحة -

الحكومة تستمع إلى عرض حول تقدم إعداد مشاريع قوانين البلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفيرة السودان بالجزائر -

اجتماع الحكومة: مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تخص عدة قطاعات -

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى الولايات المتحدة الامريكية -