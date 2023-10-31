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الصحراء الغربية : مجلس الأمن الدولي يجدد تأكيده على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 10:08     الفئـة : دولــي

نيويورك (الأمم المتحدة) - جدد مجلس الأمن للأمم المتحدة يوم الإثنين، في قرار تم إعتماده بأغلبية كبيرة، تأكيده على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

و في قرار يجدد لسنة اضافية مهمة بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، يدعو مجلس الأمن الدولي طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليساريو) الى استئناف المفاوضات تحت رعاية  الامين العام بدون "شروط مسبقة و بحسن نية"، بهدف التوصل الى "حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الطرفين يسمح بتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية".

إن قرار المجلس "يدعم" و "يرحب بقوة بجهود" السيد ستفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، و"يشجع بقوة الطرفين (المغرب و جبهة البوليساريو) على العمل مع المبعوث الشخصي طوال المسار برمته، بروح الواقعية و التوافق، بهدف انجاحه".

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 10:39
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الصحراء الغربية : مجلس الأمن الدولي يجدد تأكيده على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 10:08     الفئـة : دولــي   شارك

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