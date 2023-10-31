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فلسطين : عدد الأطفال الشهداء في غزة تجاوز العدد السنوي للأطفال ضحايا مناطق النزاع بالعالم منذ 2019

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 08:48     الفئـة : دولــي
فلسطين : عدد الأطفال الشهداء في غزة تجاوز العدد السنوي للأطفال ضحايا مناطق النزاع بالعالم منذ 2019

لندن - قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية إن عدد الأطفال الذين أعلن أنهم استشهدوا جراء العدوان الصهيوني على غزة خلال ثلاثة أسابيع فقط تجاوز العدد السنوي للأطفال الذين قتلوا في مختلف مناطق النزاع في العالم منذ عام 2019.

و أشارت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم - في تقرير نشرته على موقعها الرسمي - إلى أن ما لا يقل عن 3257 طفلا استشهدوا في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان في السابع من أكتوبر الجاري, وهو أعلى من عدد الأطفال الذين يقتلون سنويا في النزاعات المسلحة في 24 دولة منذ عام 2019.

و أوضحت المنظمة أن الأطفال يشكلون أكثر من 40% من ضحايا العدوان الصهيوني على غزة, وأكثر من ثلث إجمالي الوفيات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة, ومع افتراض وجود ألف طفل آخرين في عداد المفقودين في غزة مدفونين تحت الأنقاض, فمن المرجح أن يكون عدد الأطفال الشهداء أعلى من ذلك بكثير.

و قال جيسون لي, مدير منظمة "أنقذوا الأطفال" في الأراضي الفلسطينية المحتلة أدى العدوان على غزة إلى " انتزاع الأطفال من عائلاتهم وتمزق حياتهم بمعدل لا يمكن تصوره.. إن الأرقام مروعة". و أشار إلى أن العديد من الأطفال "لا يزالون معرضين لخطر جسيم".

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 09:14
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فلسطين : عدد الأطفال الشهداء في غزة تجاوز العدد السنوي للأطفال ضحايا مناطق النزاع بالعالم منذ 2019
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 08:48     الفئـة : دولــي   شارك

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