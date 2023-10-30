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الصحراويون خاب أملهم في المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل يضمن حقهم في الاستقلال

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 19:26     الفئـة : دولــي
الصحراويون خاب أملهم في المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل يضمن حقهم في الاستقلال

طوكيو - أعربت عضو لجنة العلاقات الخارجية لمنظمة اتحاد الطلبة الصحراويين, فاطمة إبراهيم المخطار, عن خيبة أمل الصحراويين في المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل ودائم للشعب الصحراوي يضمن له حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال.

وخلال ندوة صحفية على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد من المنظمة الطلابية الى اليابان, تطرقت السيدة إبراهيم المخطار إلى تاريخ كفاح الشعب الصحراوي والمراحل التي مر بها والمقاومة الباسلة التي خاضها في وجه المستعمر الإسباني والاحتلال المغربي والمعاناة التي يعيشها في ظل انتهاك حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

كما أعربت المتحدثة عن "خيبة أمل" الصحراويين في المجتمع الدولي والقوى العظمى في إيجاد حل عادل ودائم للصحراويين يضمن لهم حقوقهم غير القابلة للتصرف.

و عرجت السيدة إبراهيم المخطار على الوضع "الكارثي واللا انساني" الذي يعيشه الشعب الصحراوي, لا سيما في الجزء المحتل من الصحراء الغربية بسبب "ممارسات الاحتلال القمعية ومحاولته كبح انتفاضة الشعب الصحراوي الرافض لوجوده على تراب أجداده", كما ذكرت بانتهاك نظام المخزن "الخطير لاتفاق وقف إطلاق النار ودخوله في حرب إبادة مع جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي".

وفي إطار هذه الزيارة, تم تنظيم محاضرة نشطتها مجموعة من الباحثين والأساتذة والمهتمين في مجال العلاقات الدولية, استعرض من خلالها وفد اتحاد الطلبة الصحراويين جملة من الحقائق الأساسية التي تشكل الإطار القانوني والسياسي لقضية الصحراء الغربية التي ما تزال مسجلة كقضية تصفية استعمار لدى الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية منذ عام 1963, بالإضافة إلى الأسباب الرئيسية للنزاع في الإقليم ومساعي نظام المخزن في إفشال جهود الأمم المتحدة في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.

يذكر أن الزيارة تدوم أزيد من ثلاثة أسابيع, يجري خلالها وفد المنظمة الطلابية عديد اللقاءات مع فعاليات المجتمع المدني و وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية المحلية, وينظم محاضرات عبر مختلف مدن اليابان.

آخر تعديل على الإثنين, 30 أكتوير 2023 19:30
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الصحراويون خاب أملهم في المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل يضمن حقهم في الاستقلال
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 19:26     الفئـة : دولــي   شارك

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