8382 شهيدا وأكثر من 23 ألف جريح في العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية

رام الله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 8382 شهيدا وأكثر من 23 ألف جريح، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن 8260 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة و122 شهيدا في الضفة فيما جرح في القطاع أكثر من 21 ألف مواطن ونحو 2050 في الضفة، مشيرة إلى أن 73 بالمائة من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.