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8382 شهيدا وأكثر من 23 ألف جريح في العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 17:12     الفئـة : دولــي
8382 شهيدا وأكثر من 23 ألف جريح في العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية

 

رام الله - أعلنت وزارة الصحة  الفلسطينية أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 8382 شهيدا وأكثر من 23 ألف جريح، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي  إن 8260 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة و122 شهيدا في الضفة فيما جرح في القطاع أكثر من 21 ألف مواطن ونحو 2050 في الضفة، مشيرة إلى أن 73 بالمائة من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.

وقالت إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة استنفدت تقريبا احتياطاتها من الوقود وبدأت بتقليص عملياتها بشكل كبير، مبينة أن 117 شاحنة  دخلت عبر معبر رفح منذ 21 من الشهر الجاري إذ تعمل منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتسهيل إيصال الإمدادات إلى المستشفيات.

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8382 شهيدا وأكثر من 23 ألف جريح في العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 17:12     الفئـة : دولــي   شارك

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