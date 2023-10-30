8382 شهيدا وأكثر من 23 ألف جريح في العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن 8260 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة و122 شهيدا في الضفة فيما جرح في القطاع أكثر من 21 ألف مواطن ونحو 2050 في الضفة، مشيرة إلى أن 73 بالمائة من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.
وقالت إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة استنفدت تقريبا احتياطاتها من الوقود وبدأت بتقليص عملياتها بشكل كبير، مبينة أن 117 شاحنة دخلت عبر معبر رفح منذ 21 من الشهر الجاري إذ تعمل منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتسهيل إيصال الإمدادات إلى المستشفيات.