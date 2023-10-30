Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

دعوة لتكثيف التضامن مع القضية الصحراوية وضمان حضورها القوي في بريطانيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 15:02     الفئـة : دولــي

لندن - دعا المشاركون في الندوة السنوية لجمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي, أمس الأحد بالعاصمة البريطانية لندن, لضرورة تكاتف الجهود من أجل تطوير العمل التضامني مع قضية الصحراء الغربية وضمان حضورها القوي في المملكة المتحدة, بما في ذلك تحميل لندن مسؤولياتها في إطار مجلس الأمن الدولي للضغط على الاحتلال المغربي للامتثال للقانون والشرعية الدوليين.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) أنه خلال هذا اللقاء, أبرزت ممثلة جمعية "حملة من أجل الصحراء الغربية", السيدة بيكي, أهمية هذا الاجتماع, داعية الى ضرورة "تكاتف الجهود لتطوير العمل التضامني مع القضية الصحراوية وتنويعه وتكييفه لا سيما بالنظر الى الظروف الراهنة".

وشددت المتحدثة على ضرورة ممارسة الضغط والالحاح على الحكومة البريطانية لتتحمل مسؤولياتها في إطار مجلس الأمن الدولي والضغط على المغرب من أجل الامتثال للقانون والشرعية الدوليين.

أما رئيس المجموعة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي, بين ليك, فقد تطرق في تدخل له عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, إلى الدور الهام الذي تلعبه المجموعة على مستوى البرلمان والحكومة والبرلمانات الجهوية, وغيرها من المهام السياسية ذات الأهمية, من أجل التحسيس والتوعية بقضية الشعب الصحراوي العادلة.

من جهته, ذكر ممثل جبهة البوليساريو بالمملكة المتحدة, سيدي أبريكة, ب"الوضع المزري لحقوق الانسان في المناطق المحتلة ولا سيما الانتهاكات الجسيمة الممنهجة لكافة الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية, بما في ذلك انتهاك مملكة الاحتلال المغربية لالتزامات  دولية في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

كما شهدت الندوة عدة مداخلات ونقاشا واسعا وإسهامات من طرف أساتذة جامعيين ونقابيين وأفراد من الجالية الصحراوية المقيمة بالمملكة المتحدة, حيث اتفق الحضور على تكاتف الجهود من أجل الحضور القوي للقضية الصحراوية في كافة أوساط المملكة المتحدة, بما في ذلك الإعلام والطبقة السياسية.

كلـمات مفتـاحيــة :
دعوة لتكثيف التضامن مع القضية الصحراوية وضمان حضورها القوي في بريطانيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 15:02     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.30

مفتي القدس يحيي موقف الجزائر الثابت والاصيل من القضية الفلسطينية

23.10.30

دعوة لتكثيف التضامن مع القضية الصحراوية وضمان حضورها القوي في بريطانيا

23.10.30

سياحة صحراوية: تخصيص أكثر من 100 مرفق ايواء للاستقبال السياح بتاغيت

23.10.30

الطبعة ال26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب تحتفي بفلسطين

23.10.30

آلية "شهادة-مؤسسة ناشئة, شهادة-مشروع مبتكر": حصول قرابة 300 مشروع على وسم مشروع مبتكر عبر…

23.10.30

"إيساكوم" تدين الممارسات التعسفية للاحتلال المغربي في حق الصحراويين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.27

الجزائر حققت "إنجازات كبيرة" في مجال تجسيد أهداف التنمية المستدامة

23.10.27

الجزائر تحتفظ بفخر بمساهمات حرائرها اللائي سجلن حضورهن في المحطات البارزة من تاريخ البلاد

23.10.26

عطاف يستقبل بنيويورك من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

23.10.26

الإتحاد البرلماني الدولي : الجزائر تفوز برئاسة المجموعة الجيوسياسية الإفريقية

23.10.26

الوزير الأول يعزي في وفاة المجاهد يوسف الخطيب

23.10.27

المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماعات مكتبي اللجنة الدائمة للديمقراطية ومنتدى النساء…