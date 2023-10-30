"إيساكوم" تدين الممارسات التعسفية للاحتلال المغربي في حق الصحراويين

السمارة (الأراضي الصحراوية المحتلة) - أدانت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (إيساكوم), استمرار سلطات الاحتلال المغربي في ممارساتها التعسفية الاستفزازية في حق الصحراويين, من خلال إقدامها على هدم وتدمير منازل سكنية للعديد من المواطنين وأحواش ومستودعات بوادي الكويز في السمارة المحتلة.

وقالت "إيساكوم" في بيان: "أقدمت قوات الاحتلال المغربي منذ يومين على هذا الفعل المشين مستخدمة جرافات تخفرها سيارات تابعة لقواتها الأمنية, حيث شرعت في أعمال الهدم والتدمير شملت أكثر من خمسين منزلا معدا للسكن ومبان أخرى تستخدم لإيواء المواشي ومستودعات".

وفي حصيلة أولية "تم تدمير 28 بناية تدميرا كليا وهي تخص عددا من النشطاء الحقوقيين الصحراويين, إلى جانب أحواش يقدر عددها ب13 بناية تأوي الماشية, ما أحدث أضرارا جراء عمليات الهدم والتدمير, أدت إلى نفوق أعداد من رؤوس الماشية وضياع عدد آخر", حسب البيان.

وفي السياق, حذر المكتب التنفيذي ل "إيساكوم" من خطورة هذه الأعمال الاستفزازية التعسفية, مؤكدا على أن "سلوكيات الصحراويين واختيارهم لنمط عيش يرغبونه يعكس بالجد والوضوح الكافيين أوجه اختلاف شاسعة بين إرادتين, إرادة هروب من واقع قمع وتفقير وتجويع مرفوض و إرادة سلطة محتل يحترف الترهيب لأجل فرض الاخضاع".

واعتبر أن "هدم المنازل وتدمير الممتلكات والسطو على الأراضي, هو أسلوب عدواني يكشف درجة الحقد والكراهية التي تحرك الساعين إلى إلغاء وجود الصحراويين" في كافة الاراضي المحتلة كما هو الحال في "لكويز بالسمارة أو لكراير بالعيونو في الأراضي الفلاحية بالداخلة".

وقال أن: "علاقة الإنسان الصحراوي بأرضه أقوى من أن تتأثر بأشكال التطويع والمساومة والتدجين وأساليب السطو ومصادرة الأراضي التي تباشرها سلطات الاحتلال المغربي على أكثر من صعيد وبكل الوسائل وفي مختلف نقاط تواجد الصحراويين".