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سوريا : الكيان الصهيوني يقصف موقعين عسكريين بريف درعا

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 13:45     الفئـة : دولــي

دمشق - أعلن مصدر عسكري سوري يوم الإثنين عن عدوان جديد للكيان الصهيوني على الأراضي السورية إستهدف موقعين عسكريين بريف درعا جنوب البلاد، ما خلف خسائر مادية، حسب وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

و نقلت (سانا) عن المصدر العسكري قوله أن "العدو الصهيوني نفد فجر يوم عدوانا جويا من اتجاه الجولان المحتل, مستهدفا موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا, ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية", دون تقديم إي تفاصيل إضافية.

و كان الكيان الصهيوني قد استهدف قبل أيام نقاطا عسكرية في ريف درعا, ما أسفر عن مصرع ثمانية عسكريين سوريين وإصابة سبعة آخرين, وفقا لوكالة (سانا).

كما استهدف طيران الاحتلال الصهيوني بقصف جوي قبل أيام, مدرج مطاري حلب, ودمشق الدوليين, بشكل مباشر ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة.

و تتوالى غارات الاحتلال الصهيونية على المطارات في سوريا بالتزامن مع العدوان الصهيوني على المتواصل على قطاع غزة.

آخر تعديل على الإثنين, 30 أكتوير 2023 13:51
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سوريا : الكيان الصهيوني يقصف موقعين عسكريين بريف درعا
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 13:45     الفئـة : دولــي   شارك

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