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بشراي البشير ينتقد تقاعس الأمم المتحدة في تنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 12:38     الفئـة : دولــي

لوغانو (سويسرا) - إنتقد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة في جنيف، السيد أبي بشراي البشير، تقاعس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموما في تنظيم إستفتاء تقرير المصير الذي سيبقى "مربط فرس" التسوية السلمية، مطالبا بالضغط على دولة الإحتلال لتجنب المزيد من إنزلاقاتها التي قد تفتح المنطقة على إحتمالات خطيرة.

و قال الدبلوماسي الصحراوي, في كلمة خلال مشاركته في تنشيط حلقة أعقبت عرض الفيلم القصير "خيمة" عن كفاح الشعب الصحراوي - في إطار مهرجان مدينة لوغانو السويسرية للسينما - أن "الشعب الصحراوي التزم طيلة ثلاثين سنة بقواعد اللعبة الدولية ولم يدخر جهدا ولا تنازلات من أجل تسهيل مهمة الأمم المتحدة لتنفيذ مأموريتها في الصحراء الغربية, لكن تم خذلانه من طرفها ومن طرف المجتمع الدولي عموما, من خلال التقاعس في تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي كان وسيبقى +مربط فرس+ التسوية السلمية".

و أكد على أن "خذلان الشعب لم يتوقف على الأمم المتحدة فحسب وإنما على جهات أخرى أبرزها الاتحاد الأوروبي الذي لم يكتف طيلة العقود الماضية بدعم المغرب فحسب, بل وصل به الأمر إلى حد التحايل على قرارات عدالته من أجل مواصلة التورط في النهب اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية في شراكة غير شرعية مع دولة الاحتلال".

و تطرق السفير أبي بشراي البشير في كلمته, إلى مختلف مراحل النزاع ومعاناة المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال المغربي بسبب استمرار القمع الوحشي في ظل غياب أي مسؤولية لبعثة الأمم المتحدة, مشيرا إلى أن المغرب "بمحض إرادته لن يحترم القانون ولا مبادئ التسوية السلمية العادلة وأن العالم وأوروبا تحديدا, مطالبون بالضغط عليه لتجنب المزيد من الانزلاقات التي قد تفتح المنطقة على احتمالات خطيرة".

و أبرز بالمناسبة, "قدرة الفن, بما فيه الصناعة السينمائية, على حمل رسالة السلام العادل من خلال إدخال قضايا الشعوب المكافحة, بما فيها قضية الشعب الصحراوي, إلى قاعات العرض وبيوت المواطنين الأوروبيين وهو دور مهم في حد ذاته".

جدير بالذكر أن مهرجان مدينة لوغانو السويسرية في طبعته لهذه السنة كان قد عرض الفيلم الصحراوي القصير "خيمة" مساء الجمعة الماضية, والذي لاقى إقبالا كبيرا من طرف جمهور المدينة.

آخر تعديل على الإثنين, 30 أكتوير 2023 13:05
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بشراي البشير ينتقد تقاعس الأمم المتحدة في تنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 12:38     الفئـة : دولــي   شارك

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